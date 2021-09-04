САНОБРАБОТКА В СИЗО И ИВС
Сухум. 4 сентября 2021. Абхазия-Информ. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в местах принудительного содержания под стражей, проведена санитарная обработка и дезинфекция камер и служебных помещений. Дезинфекции специальными средствами подверглись все предметы и поверхности, двери и металлические решетки, а также внутренний двор и прилегающая территория.
Сотрудники, несущие службу в СИЗО и изоляторах временного содержания МВД обеспечены средствами индивидуальной защиты.
В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, первоначальных признаков инфекционных заболеваний, будут применяться меры по незамедлительному изолированию и госпитализации их в соответствующие медицинские учреждения.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.