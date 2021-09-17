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Абхазия Информ

ПРОЕКТ «ПОМОГИ ЖЕНЩИНЕ – СОХРАНИ СЕМЬЮ» – В ДЕЙСТВИИ

Новости Пятница, 17 сентября 2021 11:56
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Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Продолжается мониторинг реализации навыков бенефициаров, приобретенных в рамках проекта «Помоги женщине – сохрани семью». Мониторинг прошёл в сёлах Баслаху (Очамчырский район) и Акуаскьа (Ткуарчалский район).

В результате мониторинга была выявлена успешная реализация навыков женщин-бенефициаров. Все они приступили к работе. Многие из них к началу нового учебного года смогли на заработанные деньги отправить детей в детсад и школу. Некоторые смогли дополнить свои инструменты.

Проект реализуется в рамках Программы Поддержки Гражданского Общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 17 сентября 2021 12:20

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