ПРОЕКТ «ПОМОГИ ЖЕНЩИНЕ – СОХРАНИ СЕМЬЮ» – В ДЕЙСТВИИ
Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Продолжается мониторинг реализации навыков бенефициаров, приобретенных в рамках проекта «Помоги женщине – сохрани семью». Мониторинг прошёл в сёлах Баслаху (Очамчырский район) и Акуаскьа (Ткуарчалский район).
В результате мониторинга была выявлена успешная реализация навыков женщин-бенефициаров. Все они приступили к работе. Многие из них к началу нового учебного года смогли на заработанные деньги отправить детей в детсад и школу. Некоторые смогли дополнить свои инструменты.
Проект реализуется в рамках Программы Поддержки Гражданского Общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН.
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