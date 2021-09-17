ПРОЕКТ «ПОМОГИ ЖЕНЩИНЕ – СОХРАНИ СЕМЬЮ» – В ДЕЙСТВИИ

Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Продолжается мониторинг реализации навыков бенефициаров, приобретенных в рамках проекта «Помоги женщине – сохрани семью». Мониторинг прошёл в сёлах Баслаху (Очамчырский район) и Акуаскьа (Ткуарчалский район).

В результате мониторинга была выявлена успешная реализация навыков женщин-бенефициаров. Все они приступили к работе. Многие из них к началу нового учебного года смогли на заработанные деньги отправить детей в детсад и школу. Некоторые смогли дополнить свои инструменты.

Проект реализуется в рамках Программы Поддержки Гражданского Общества, являющейся совместной инициативой ЕС и ПРООН.