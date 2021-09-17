ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 72 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 сентября проведено у 382 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 72 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 28 пациентов, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 9 человек в тяжёлом состоянии здоровья.