ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 72 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 сентября проведено у 382 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 72 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 28 пациентов, в тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 13 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 28 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 16, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 67 пациентов, 9 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26549 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21820 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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