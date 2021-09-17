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Абхазия Информ

ИЗУЧИЛИ ТУРЕЦКИЙ ОПЫТ О СФЕРЕ СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Пятница, 17 сентября 2021 12:31
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ИЗУЧИЛИ ТУРЕЦКИЙ ОПЫТ О СФЕРЕ СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 17 сентября 2021. Абхазия-Информ. В рамках Программ ЕС – ООН по улучшению средне-профессионального образования в Абхазии проводятся онлайн-конференции и в конце августа состоялась поездка в Стамбул преподавателей местных колледжей и предпринимателей. (Абаза ТВ).

Делегация из десяти человек посещала средние и высшие образовательные учреждения, изучила турецкий опыт организации образовательного процесса профтехобразования.

Представители Абхазии побывали в Стамбульском ремесленном центре, где трудятся и продают свои товары художники, керамисты и каллиграфы.

«В Турции есть концепция «Экономика простых вещей». Некоторые простые вещи можно сделать на месте, и это мы увидели в Центре народных промыслов. Мы увидели, как восстановленная народные промыслы они делают многие простые вещи, которые потом реализуются и туристам и местным жителям. Это позволяет людям обеспечить себя экономически», – говорит менеджер проекта Рафис Абазова.

Образовательная поездка в Стамбул для педагогов абхазских колледжей и предпринимателей сотрудничающих с ними, это одна из ступеней совместной программы ООН по улучшению среднего и профессионального образования в Абхазии.

Участники группы также ознакомились с организацией образовательного процесса в Академии кулинарного искусства MSА. Встреча с ее основателем Мехметом Аксель, знакомство с организацией учебного процесса, произвели большое впечатление на предпринимателей из Абхазии. Это одна из лучших частных кулинарных школ, с курсами для профессионалов и любителей, где есть собственный ресторан и магазины с фирменной выпечкой и производством бургеров.

Группа также посетила университет Сабанчи, ознакомилась с опытом работы бесплатных курсов по подготовке специалистов разного уровня при Администрации Стамбула.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 17 сентября 2021 12:47

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