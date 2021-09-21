54-Й РАУНД ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ В ЗАКАВКАЗЬЕ НАМЕЧЕН НА 12-13 ОКТЯБРЯ

Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. В МИД Абхазии состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Ираклия Тужба с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в составе Спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара, Представителя ООН Джихан Султаноглу и Спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Анники Сёдер. Сообщает сайт МИД РА.

Темой встречи стало обсуждение повестки дня предстоящего 54-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Поприветствовав делегацию сопредседателей Женевских Дискуссий, прибывших в Абхазию в преддверии очередного 54-го раунда переговоров Ираклий Тужба подчеркнул, что ключевым вопросом для абхазской стороны был и остаётся вопрос согласования и дальнейшего подписания документа о международных гарантиях неприменения силы со стороны Грузии.

Он отметил, что несмотря на отсутствие какого-либо прогресса по ключевым политическим вопросам, абхазская сторона по прежнему придает особую важность женевскому формату, так как это единственный международно-признанный переговорный процесс, где делегация Республики Абхазия имеет возможность принимать участие наравне с крупнейшими странами и международными организациями и доводить свою позицию по тем или иным вопросам до представителей международного сообщества.

Ираклий Тужба выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся процессом милитаризации Грузии и наращиванием ее военного потенциала. Он призвал международных посредников обратить внимание на эту проблему и принять необходимые меры для недопущения эскалации напряженности в регионе.

Ираклий Тужба выразил готовность абхазской стороны к конструктивному диалогу в вопросах, носящих гуманитарный характер.

В рамках встречи сопредседатели обратили внимание на важность возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), как эффективного инструмента в работе Женевских дискуссий.

Участники встречи обсудили ряд вопросов касающихся эпидемиологической обстановки в республике и высказали необходимость обсуждения, в рамках переговорного процесса, мер по борьбе с COVID 19, с привлечением экспертов.

Состоялось также обсуждение ряда других вопросов повестки дня.