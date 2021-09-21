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Абхазия Информ

ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВАХТАНГ ВАРДАНИЯ НАЗВАЛ ПРОЦЕСС ВАКЦИНАЦИИ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ СТОЛИЦЫ ВЯЛОТЕКУЩИМ

Новости Вторник, 21 сентября 2021 11:21
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ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВАХТАНГ ВАРДАНИЯ НАЗВАЛ ПРОЦЕСС ВАКЦИНАЦИИ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ СТОЛИЦЫ ВЯЛОТЕКУЩИМ

Сухум. 21 сентября 2021. Абхазия-Информ. Замминистра здравоохранения Абхазии Вахтанг Вардания посетил медучреждения в Сухуме и оценил процесс вакцинации, сообщает Абхазское телевидение (sukhumcity.info)

 

Главврач сухумской поликлиники № 1 Лиана Ампар сообщила заместителю министра, что с 10 августа в медучреждении вакциной «Спутником Лайт» провакцинировано 588 человек, тогда как «Спутником V» было провакцинировано более 1400. Снижение активности населения наблюдается и в поликлинике № 3 в Синопе. Медучреждение вакцинирует всех, независимо от прописки и места жительства. На данный момент «Спутником Лайт» привилось 215 человек. «Предложено вакцинироваться «Спутником Лайт» тем, кто переболел ковидом. Может и с этим связано снижение активности населения. Когда был «Спутник V», мы активно прививали, в день до 60 человек могли прийти на первый и второй компонент», - говорит главврач сухумской поликлиники Галина Горбунова.

В Сухумской городской клинической больнице привито 364 человека, из них 68 медработников. Темпы вакцинации упали и в Республиканской больнице.

Вахтанг Вардания оценил процесс вакцинации в медучреждениях столицы как вялотекущий. «В Республиканской больнице из сотрудников привито 10 %. Это свидетельствует о многом. Мы требуем, чтобы народ массово шел на вакцинацию - а те, кто знает, что это такое, тем не менее, они не прививаются. Это пришло от антипрививочного движения из России. Там такая же проблема, такая же беда, как и у нас,- сказал Вахтанг Вардания. - Несмотря на то, что я перенес в бессимптомном выражении ковидное заболевание, когда количество антител в крови стало недостаточным, я привился. Кроме того, привита вся моя семья, потому что из 100 привитых заболевают 9 человек».

15 сентября руководители столичных медучреждений проинформировали мэра Сухума, что темпы вакцинации вакциной «Спутник Лайт» ниже, чем в первую кампанию, когда граждан вакцинировали «Спутником V». На совещании Беслан Эшба призвал усилить работу по информированию населения о преимуществе вакцинации. «За этим стоят жизни людей, детей в том числе», - отметил Беслан Эшба.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 21 сентября 2021 11:32

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