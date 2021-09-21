АСЛАН БЖАНИЯ: «ИНВЕСТПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ КОМУ-ЛИБО В СОБСТВЕННОСТЬ».

Сухум. 21 сентября. Абхазия-Информ. «Энергетическая отрасль является государственной и таковой останется», - заявил сегодня президент Абхазии Аслан Бжания на пресс-конференции отвечая на вопрос о положении дел в энергетике республики. (Медиа-клуб «Аҧсны.иахьа»).

«Инвестиционные предложения, которые поступили к нам, не предусматривают передачи объектов энергетики кому-либо в собственность. Речь идет о готовности инвестировать на условиях долгосрочной аренды. С учетом объёмов предполагаемых инвестиций и сложностей - это 25 лет. Арендаторы просят больше, но мы настаиваем на этом сроке. Мы намерены действовать в рамках существующих законов, в том числе и закона «Об энергетике». Никто не собирается их нарушать.

А если завтра нам жизнь покажет необходимость внесения каких-то корректив в этот закон, то это уже будет делом Парламента, там надо будет говорить на эту тему, обсуждать», - сказал Бжания.

При этом, глава государства отметил, что для решения проблем в энергетической отрасли в стране необходимо большое количество денег. По словам президента на восстановление трех перепадных ГЭС в Галском районе понадобится около 10 млрд рублей.

Аслан Бжания отметил, что по договоренности с Россией на развитие абхазской энергетики на первом этапе будет выделено около пяти миллиардов рублей.