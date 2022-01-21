КАБМИН ВНЁС ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Новости Пятница, 21 января 2022 16:30
Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. В связи с внесением изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 октября 2021 года №109 "Об утверждении Производственного календаря на 2022 год" 22 января (суббота) 2022 года объявляется нерабочим днём.
Последнее от Super User
- ЛЮДМИЛА СКОРИК ПРЕДЛАГАЕТ СМЯГЧИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, КУЛЬТУРНОГО И СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- В АБХАЗИИ НАЧИНАЕТ ПРЕДВЫБОРНАЯ КОМПАНИЯ
- КОММЕНТАРИЙ ЗАММИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ИРАКЛИЯ ТУЖБА О КООРДИНИРУЮЩЕЙ РОЛИ МИД АБХАЗИИ
- ЭХО ВОЙНЫ
- КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ОФИЦЕРСКОЙ ДОЛЖНОСТИ «ИНСПЕКТОР СЕКРЕТАРИАТА»