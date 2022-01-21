КАБМИН ВНЁС ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Сухум. 21 января 2022. Абхазия-Информ. В связи с внесением изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 28 октября 2021 года №109 "Об утверждении Производственного календаря на 2022 год" 22 января (суббота) 2022 года объявляется нерабочим днём.