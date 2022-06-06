В АБХАЗИИ ВОЗМУЩЕНЫ ТЕМ, ЧТО НАСИЛЬНИКА МОГУТ ВЫПУСТИТЬ ПО АМНИСТИИ

На днях появилась информация о том, что кассационная коллегия по административным делам Верховного суда Абхазии отменила решение Сухумского суда о незаконности и отмене применения амнистии в отношении Астамура Джопуа и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

редставители общественности Абхазии выступили с обращением к органам правосудия, в прокуратуру и парламент республики в связи с применением амнистии в отношении

Cухум. 6 июня 2022. Абхазия-Информ. П редставители общественности Абхазии выступили с обращением к органам правосудия, в прокуратуру и парламент республики в связи с применением амнистии в отношении Астамура Джопуа , осужденного в 2018 году за изнасилование 13-летней девочки.

«Наше общество не было оповещено о том, что состоялся суд для вынесения решения об амнистии по одному из самых жестоких преступлений, совершенных за последние годы, и об этом решении мы узнали постфактум», – отмечают представители общественности.

24 сентября 2020 года депутаты парламента РА приняли постановления «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года» и «О порядке применения постановления парламента «Об объявлении амнистии в ознаменование 27-й годовщины Дня Победы и независимости Республики Абхазия – 30 сентября 2020 года».

«Данными актами была объявлена амнистия в отношении некоторых категорий осужденных. Представители общественности публично выразили опасение, что амнистия позволит сократить срок наказания и освободить досрочно людей, совершивших особо тяжкие преступления. Однако призывы граждан были проигнорированы депутатами прошлого созыва. Сегодня мы оказались свидетелями того, что в суд обращаются с просьбой амнистировать человека, осужденного на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней девочки. Речь идет о чрезвычайно жестоком преступлении, потрясшем всю страну и заставившем возмущенных женщин прийти в парламент РА с требованием беспристрастного расследования преступления и обеспечения неотвратимости наказания для виновного. Считаем недопустимым рассмотрение ходатайства о применении амнистии по данному преступлению», – заявили подписавшиеся под обращением.

Они отмечают, что постановление парламента об амнистии «противоречит нормам и требованиям существующего уголовного законодательства, противоречит принципам справедливости и соразмерности наказания, нивелирует принцип равенства граждан перед законом, закрепленный в Конституции РА (ст. 35) и в уголовном законодательстве (ст.4, 6 УК РА)».

«Амнистия в отношении Астамура Джопуа противоречит принципу гуманизма в части обеспечения безопасности личности от преступных посягательств. В связи с этим мы обращаемся к органам правосудия, прокуратуры и парламент с просьбой не допустить необоснованного применения амнистии в отношении осужденного Астамура Джопуа», – говорится в обращении, подписи под которым поставили уже более 60 представителей общественности.

EADailу сообщало ранее, что бывший сотрудник Государственной службы охраны Абхазии Джопуа был заключен под стражу Судом Сухумского района Абхазии 20 июня 2017 года. Жительница Сухума обратилась в прокуратуру с заявлением об изнасиловании дочери 13 июня. По данным следствия, изнасилование произошло в ночь на 12 июня в с. Нижняя Эшера Сухумского района на территории нефункционирующей спортивной базы «Эшера», куда Джопуа привез девочку, угрожая оружием. По факту изнасилования в отношении 36-летнего Астамура Джопуа было возбуждено уголовное дело. 17 июня он сдался сотрудникам Службы государственной безопасности. Ситуация вокруг этого дела привела к общественным волнениям в Сухуме.

Сухумский районный суд под председательством судьи Александра Степанова признал Джопуа виновным в изнасиловании заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста с применением насилия, соединенном с угрозой убийством, угрозе убийством и незаконном ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. Ему было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 тыс. рублей в доход государства, а также назначено дополнительное наказание в виде запрета права занимать должности в системе государственных органов сроком на 3 года, после отбытия основного наказания он также лишен всех воинских званий.

https://eadaily.com/ru/news/2022/06/05/v-abhazii-vozmushcheny-tem-chto-nasilnika-mogut-vypustit-po-amnistii