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Абхазия Информ

БЕСЛАН ДЖОПУА ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В КРЫМ

Новости Пятница, 11 ноября 2022 20:44
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БЕСЛАН ДЖОПУА ДОЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ ОБ ИТОГАХ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В КРЫМ

Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, возглавлявший абхазскую делегацию на прошедшем IV заседании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Республикой Крым, проинформировал премьер-министра Александра Анкваба об итогах встреч в Симферополе.

Как отметил Беслан Джопуа, стороны подвели итоги уже проделанной работы и наметили планы на ближайшую перспективу, которые предусматривают организацию автобусных пассажироперевозок между полуостровом и Абхазией, сотрудничество в сфере торговли и сельского хозяйства, культуры, спорта и туризма.

Первый вице-премьер доложил о содержании его встречи с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

Александр Анкваб поручил Беслану Джопуа лично контролировать выполнение намеченных сторонами мероприятий и содействовать оперативному решению всех возникающих вопросов двустороннего сотрудничества.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 11 ноября 2022 20:47

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