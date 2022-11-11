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Абхазия Информ

РОССИЯ – АБХАЗИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Новости Пятница, 11 ноября 2022 20:48
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РОССИЯ – АБХАЗИЯ: УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Сухум. 11 ноября 2022. Абхазия-Информ. В г. Сочи прошла рабочая встреча представителей правоохранительных подразделений ГТК Республики Абхазия и ФТС России. С российской стороны в рабочей встрече приняли участие заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой (ГУБК) ФТС России Андрей Нагибин, представители службы международного правоохранительного сотрудничества ГУБК ФТС России, руководство Южной оперативной, Краснодарской таможен. Абхазскую делегацию представили начальник управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия Рауль Дзкуя, заместитель начальника управления Феликс Абгджава и специалисты профильных отделов.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы пресечения незаконного перемещения через российско-абхазскую границу табачной продукции, оборудования для извлечения криптовалюты, противодействия нарушениям при перемещении через таможенную границу ЕАЭС транспортных средств для личного пользования, организации взаимодействия в целях борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Российская сторона проинформировала абхазских коллег о достигнутых результатах деятельности по этим направлениям. Так, с начала 2022 года в регионе деятельности таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни на российско-абхазском участке границы возбуждено 306 дел об административных правонарушениях, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 106 дел об АП возбуждены по фактам незаконного перемещения табачной продукции. По фактам выявленных преступлений возбуждено 10 уголовных дел, в том числе 2 - по контрабанде табачной продукции, 3 - по фактам контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, 3 - по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила порядка 8 млн рублей (незаконный ввоз и эксплуатация иностранных транспортных средств из Республики Абхазия на территории России). По 19 фактам с наличием признаков уголовного преступления проводится проверка.

Представители ведомств выразили взаимную заинтересованность в обмене информацией, наращивании практических результатов взаимодействия. Обсуждались возможности проведения совместных таможенных операций, осуществления запросно-справочной работы, координации усилий, направленных на борьбу с контрабандой наркотических средств.

По итогам переговоров таможенные службы Российской Федерации и Республики Абхазия подписали Протокол совместных мероприятий по борьбе с таможенными правонарушениями, реализация которого направлена на продолжение укрепления правоохранительного сотрудничества, повышение эффективности дальнейшего взаимодействия.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 11 ноября 2022 20:53

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