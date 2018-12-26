В «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» НАДЕЮТСЯ, ЧТО ПРОВЕРКА ДЕПУТАТОВ БУДЕТ ОБЪЕКТИВНОЙ
Сухум. 27 февраля 2019 года. Абхазия-Информ. Я положительно отношусь к тому, что наконец-то впервые за 25 лет, депутаты парламента РА решили все-таки разобраться в тех проблемах, с которыми сталкиваются энергетики, потому что вопрос энергетики ни пресс-конференциями, ни поставленными вопросами не решается. Об этом заявил гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария, на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре АГТРКА.
«Энергетика – это точная наука, а в ней есть определенные принципы – это закон физики и математические формулы. Мы очень надеемся на то, что проводя это расследование парламентарии пригласят специалистов, которые разберутся в этом процессе. Мы будем просить наш депутатский корпус, чтобы они лично выезжали на те объекты, с которыми связаны их вопросы, в том числе вопросы генерации, ИнгурГЭС и перепадной ГЭС-1, потому что разбираться в ситуации нужно не только на уровне документации, тем более что это специализированные направления. Если к проблемам подойти на профессиональном уровне, мне кажется, будут получены ответы на все поставленные вопросы. И тогда, я думаю, понимания со стороны депутатов будет в разы больше и это пойдет энергосисетеме только на пользу», - резюмировал Басария.
Он подчеркнул, что ресурсов, которыми обладает «Черноморэнерго» недостаточно для того, чтобы снабжать качественной электроэнергией в первую очередь жителей, а уже затем бизнес-площадки, коммерческие и государственные объекты,
В ответ на обвинения в адрес руководства РУП со стороны некоторых депутатов: Басария привел слова известного сатирика Михаила Жванецкого: «Если ты банан не попробовал, не объяснишь какой у него вкус».
«Не всегда те или иные люди специализированы даже в постановке вопроса. Нужно задавать конкретные вопросы, четки и ясные. Поэтому мы положительно воспринимаем депутатское расследование деятельности РУП. Я думаю, при объективном подходе наши депутаты выйдут после этого расследования с очень детальным по возможности пониманием всех проблем энергетики Абхазии. Поэтому – добро пожаловать депутатам, мы очень ждем и надеемся на государственный подход в решении или в понимании процессов, связанных с энергосистемой», - подчеркнул гендиректор РУП.
Последнее от
- 28 ФЕВРАЛЯ СОСТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КМ РА
- С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ЧАСТЬ АБХАЗИИ ПОЛУЧАЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ИЗ РОССИИ
- ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗАДОЛЖАЛИ РУП "ЧЕРНОМОРЭНЕРГО" ОДИН МЛРД РУБЛЕЙ
- ПРЕЗИДЕНТ, СПИКЕР И ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПОЗДРАВИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
- ГЛАВА МВФ: МАЙНИНГ – ЗЛО ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ