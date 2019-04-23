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Абхазия Информ

ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ С СВЯЗИ С ФАКТОМ ОТРАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА РА АСЛАНА БЖАНИЯ

Новости Суббота, 18 мая 2019 16:23
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ОБРАЩЕНИЕ МОСКОВСКОЙ АБХАЗСКОЙ ДИАСПОРЫ С СВЯЗИ С ФАКТОМ ОТРАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТА ПАРЛАМЕНТА РА АСЛАНА БЖАНИЯ

Сухум. 18 мая 2019 года. Абхазия-Информ. Московская абхазская диаспора выражает свою крайнюю озабоченность в связи с отравлением Аслана Георгиевича Бжания, депутата Парламента Абхазии, известного лидера оппозиции и официального кандидата на пост главы государства.

"Мы полностью поддерживаем заявление представителей общественных и политических кругов Абхазии, опубликованное 16 мая 2019 года в социальной сети Фейсбук", - говорится в заявлении, которое сделано сегодня, 18 мая.

Мы считаем, что данный факт - это во-первых, вопиющее нарушение основного права человека – права на жизнь и, во-вторых, не что иное как покушение на конституционные устои нашего государства и попытка оказать давление на проведение демократичных выборов.


Наша озабоченность также вызвана и тем фактом, что в течении последнего месяца властями не было предпринято никаких конструктивных действий для выяснения обстоятельств произошедшего и не дана объективная оценка. Подобное бездействие и выжидательная позиция вызывают эскалацию напряжения в обществе, подрывают доверие к власти и угрожают безопасности государства.


Как известно “безнаказанность всегда приводит к совершению еще более тяжких преступлений“. В истории нашей страны в преддверии такого важного события как выборы Президента создан недопустимый прецедент, избежать повторения которого в будущем будет невозможно без проведения беспристрастного и объективного расследования всех обстоятельств этого дела и предания гласности результатов расследования.


Мы настаиваем на полном и прозрачном информационном освещении хода и результатов расследования и выражаем надежду, что по данному делу будет принято решение, в соответствии с законом и справедливостью.
От того, каким будет это решение сегодня, зависит демократическое будущее Абхазии.


С точки зрения дальнейших действий мы полностью поддерживаем заявление представителей общественных и политических кругов Абхазии, опубликованное 16 мая 2019 года в социальной сети Фейсбук.


Беслан Агрба, председатель Правления московской абхазской диаспоры


Члены Правления: Руслан Хагба, Беслан Шакая, Дмитрий Хашба, Даур Барганджия, Валера Кобахия и Инна Барчан

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 18 мая 2019 16:31

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