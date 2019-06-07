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Абхазия Информ

МИНИСТЕРСТВУ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПОРУЧЕНО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПЕРЕДАВАТЬ МАТЕРИАЛОВ В МВД

Новости Среда, 19 июня 2019 10:33
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МИНИСТЕРСТВУ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПОРУЧЕНО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПЕРЕДАВАТЬ МАТЕРИАЛОВ В МВД

Сухум. 18 июня 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал распоряжение, нацеленное на укрепление налоговой дисциплины, выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений.

Министерству по налогам и сборам поручено при обнаружении признаков налоговых преступлений осуществлять передачу материалов по таким налогоплательщикам в МВД РА, а также ежеквартально представлять список налогоплательщиков, материалы по которым были переданы в МВД.

Министерству внутренних дел поручается ежеквартально представлять сведения о реализации представленных министерством по налогам и сборам материалов о налогоплательщиках, в деятельности которых обнаружены признаки налоговых преступлений.

Контроль за исполнением распоряжения возлагается на вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба.

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