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Абхазия Информ

В МИД АБХАЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИНЦИДЕНТ, ПРОИЗОШЕДШИЙ В ГРУЗИИ

Новости Пятница, 21 июня 2019 14:57
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В МИД АБХАЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИНЦИДЕНТ, ПРОИЗОШЕДШИЙ В ГРУЗИИ

 

Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на инцидент, произошедший в парламенте Грузии во время заседания 26-ой сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. В работе сессии принимали участие делегации законодательных органов 25 стран-участниц МАП.

Грузинские парламентарии, представляющие оппозиционные политические силы, грубо сорвали заседание сессии МАП. «В ходе возникшей полемики депутат парламента Грузии, член партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе выкрикнул оскорбительную реплику, в которой, по сути, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии», - говорится в Комментарии МИД РА.

«Вызывает законное возмущение столь циничное признание, высказанное официальным лицом с трибуны парламента Грузии. Подобное «заявление» не останется без правовых последствий для лица, открыто бравирующего своими военными преступлениями», - отмечается в Комментарии.

Представители Абхазии намерены затронуть озвученное грузинским парламентарием «заявление» и его содержательную сторону в ходе предстоящего раунда Международных Женевских дискуссий и обратить на него внимание сопредседателей и всех участников дискуссий.

«Кроме того, на основании публичного признания в совершении преступлений на территории Республики Абхазия, считаем необходимым поставить вопрос об уголовной ответственности депутата Парламента Грузии А. Бобохидзе», - заявляет МИД Абхазии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 21 июня 2019 14:59

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