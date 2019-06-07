В МИД АБХАЗИИ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИНЦИДЕНТ, ПРОИЗОШЕДШИЙ В ГРУЗИИ

Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на инцидент, произошедший в парламенте Грузии во время заседания 26-ой сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия. В работе сессии принимали участие делегации законодательных органов 25 стран-участниц МАП.

Грузинские парламентарии, представляющие оппозиционные политические силы, грубо сорвали заседание сессии МАП. «В ходе возникшей полемики депутат парламента Грузии, член партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе выкрикнул оскорбительную реплику, в которой, по сути, признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии», - говорится в Комментарии МИД РА.