АСЛАН БЖАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К ВЕРУЮЩИМ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМОВ

Сухум. 18 апреля 2020. Абхазия-Информ. В канун светлого праздника Пасхи - Христова Воскресения избранный президент Аслан Бжания обратился к народу Абхазии.

«Поздравляю всех граждан Абхазии, исповедующих православие с праздником Христова Воскресения - Пасхой. Этот величайший праздник символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость. В эти светлые, праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела.

Праздник Пасхи (Амшаҧы) для нашего народа во все времена был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями, многие посещали православные храмы. К сожалению, в этом году из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни. Дорогие соотечественники, обращаюсь к вам с убедительной просьбой прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов – оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей.

Уверен, что это испытание, которое ограничивает нас в общении с близкими людьми, мы выдержим достойно. Как верующий человек, не сомневаюсь, что наши молитвы будут услышаны Всевышним.

Да хранит Господь нашу любимую Абхазию! Ҽаанбзиала!» – отмечается в обращении.

Аслан Бжания пожелал гражданам здоровья, мира и благополучия.