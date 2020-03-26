 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785
апреля 18 2020

В РОССИИ ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ ЗА СУТКИ ВЫРОСЛО НА 4 785

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки…
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 16 2020
ПУТИН ОТЛОЖИЛ ПОДГОТОВКУ К ПАРАДУ ПОБЕДЫ
апреля 09 2020
МИНИСТРЫ ОПЕК+ ОБСУДИЛИ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 10 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ

Календарь событий

« Апрель 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ОБРАТИЛСЯ К ВЕРУЮЩИМ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА, ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ХРАМОВ

Новости Суббота, 18 апреля 2020 21:13
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 18 апреля 2020. Абхазия-Информ. В канун светлого праздника Пасхи - Христова Воскресения избранный президент Аслан Бжания обратился к народу Абхазии.

«Поздравляю всех граждан Абхазии, исповедующих православие с праздником Христова Воскресения - Пасхой. Этот величайший праздник символизирует ценность человеческой жизни, укрепляет веру в добро и справедливость. В эти светлые, праздничные дни сердца верующих наполняются любовью к ближним, искренним желанием творить богоугодные дела.

Праздник Пасхи (Амшаҧы) для нашего народа во все времена был одним из самых любимых и почитаемых. В этот весенний праздник ходили друг к другу в гости, обменивались добрыми пожеланиями, многие посещали православные храмы. К сожалению, в этом году из-за охватившей весь мир пандемии опасного вируса мы вынуждены внести изменения в привычный уклад жизни. Дорогие соотечественники, обращаюсь к вам с убедительной просьбой прислушаться к рекомендациям врачей-эпидемиологов – оставаться дома, воздержаться от посещения храмов, родственников, друзей.

Уверен, что это испытание, которое ограничивает нас в общении с близкими людьми, мы выдержим достойно. Как верующий человек, не сомневаюсь, что наши молитвы будут услышаны Всевышним.

Да хранит Господь нашу любимую Абхазию! Ҽаанбзиала!» – отмечается в обращении.

Аслан Бжания пожелал гражданам здоровья, мира и благополучия.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 18 апреля 2020 21:43

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « НОВОСТИ ПО КОРОНАВИРУСУ В РОССИИ И В МИРЕ НА 18 АПРЕЛЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.