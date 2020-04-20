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Абхазия Информ

АЛЕКСЕЙ ВАРДАНИЯ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ.

Новости Пятница, 29 мая 2020 14:29
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АЛЕКСЕЙ ВАРДАНИЯ НАЗНАЧЕН НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ.

Сухум. 29 мая 2020. Абхазия-Информ. Генеральный прокурор  Адгур Агрба подписал приказ об освобождении от занимаемой должности заместителя Военного прокурора РА и перевода на вакантную должность - начальника Управления по надзору за исполнением законодательства РА Генеральной прокуратуры– советника юстиции Алексея Вардания. https://www.genproc-abh.ru/

Алексей Анатольевич Вардания родился 29 октября 1977 году в г. Сухуми Абхазской ССР, в 1994 году окончив 4 среднюю школу г. Макеевка, Донецкой области, Украина, поступил в Макеевский экономико-гуманитарный институт, который окончил в 1999 году, с присвоением квалификации юриста.

В органах прокуратуры - с 2001 года –  был назначен на должность старшего следователя, а с 2003 года переведен на должность особо важного следователя Военной прокуратуры РА.

В марте 2007 года назначен на должность старшего помощника Военного прокурора РА, а с декабря 2019 года заместителем Военного прокурора РА.

Приказом Министра обороны награжден медалями «За военную доблесть», «За безупречную службу» 2 и 3 степени, «За освобождения Кодора», Приказом Генерального прокурора РА награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в органах прокуратуры РА», «25 лет со дня образования органов прокуратуры РА»

Звание – советник юстиции. Женат, 2 детей.

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