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Абхазия Информ

САЙТ ОБ АБХАЗИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Новости Четверг, 16 июня 2022 18:12
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САЙТ ОБ АБХАЗИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Cухум. 16 июня 2022. Абхазия-Информ. Нам часто приходится слышать про формирование положительного образа Абхазии в информационном пространстве, про то, как важно донести правду о нашей стране, ее культуре и истории, о войне с Грузией, до всего мирового сообщества через интернет и социальные сети. Но что реально делается для этого? И как следует это делать?

Сегодня мы хотим вам рассказать о Метине Сонмез-Кодзоко, – представителе черкесской (кабардинской) диаспоры, который уже 13 лет ведет сайт об Абхазии на английском языке.

Свой первый сайт www.circassianworld.com Метин создал в 2005 году. И в его первой версии был раздел об Абхазии. Но в 2008 году, после того, как Метин посетил Абхазию, он решил создать отдельный сайт о республике, что вскоре и сделал. С 1 января 2009 года был запущен, и до сих пор работает сайт AbkhazWorld.

«В интернете очень мало сайтов, дающих точное представление об Абхазии, абхазах, их проблемах и чаяниях. Там, где такая информация доступна, она часто не на английском языке – основном языке интернета. Поэтому я решил создать англоязычный веб-сайт для информационного ресурса. Он для не абхазской публики, для англоязычных людей, желающих больше узнать о наследии, культуре и истории абхазского народа», – рассказал Метин.

Помощь в реализации проекта Метину оказывают представители гражданского общества Абхазии.

«Я – единственный основатель и администратор этого сайта. Я работаю один, но, конечно, есть люди, которые помогают мне с переводами и редактированием контента, например, Джордж Хьюитт, Лиз Фуллер. Также в течение нескольких лет компания АКВАФОН поддерживала меня финансово, чтобы покрыть расходы на сайт. В рамках проекта AbkhazWorld.com в 2012 году я запустил другой онлайн-проект, а именно «Размышления об Абхазии» www.reflectionsonabkhazia.net. Этот проект финансировался Бесланом Агрба (благотворительным фондом «АМШРА» – абхазская НПО, попечителем которого является Беслан Родионович», – рассказал Метин.

Сейчас Метин Сонмез-Кодзоко работает над новым похожим онлайн-проектом, который, как он надеется, будет издан в виде книги.

Агентство социальной информации «Апсны»



Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 16 июня 2022 18:33

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