ВАЛЕРИЙ БГАНБА ОСМОТРЕЛ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ №2 С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИНКАВКАЗА

Сухум. 19 июля 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин посетили среднюю школу №2 в Сухуме, пострадавшую в результате пожара 2 мая 2019 года.

О ходе ремонтных проводимых здесь работ рассказал генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава. Он отметил, что в двух корпусах здания завершены работы по укладке кровли.

"К концу июля строители заменят кровлю и н третьем учебном корпусе школы. Завершаются работы по устройству монолитного перекрытия", – констатировал Ткебучава.

Он также отметил, что план восстановительных работ предусматривает замену всех дверей и полового покрытия в пострадавших корпусах. Кроме того, предусмотрен частичный отделочный ремонт стен – штукатурка и полная покраска внутренних стен. Замене подлежат электрика, сантехника, вентиляция во всех пострадавших в результате пожара кабинетах.

Завершая обход здания, глава правительства поблагодарил строителей за работу и подчеркнул, что в двух корпусах необходимо завершить все строительные мероприятия в течение августа.

Далее состоялось совещание в Кабинете Министров Республики Абхазия, в ходе которого участники обсудили возможность российского софинансирования восстановительных работ здания Сухумской средней школы №2 им. А. С. Пушкина.