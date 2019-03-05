МИД АБХАЗИИ: «ВЛАСТИ УКРАИНЫ ПЫТАЮТСЯ ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ ЗАРАБОТАТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДИВИДЕНДЫ»

Сухум. 21 марта 2019 г. Абхазия-Информ. МИД Абхазии выступил с комментарием в связи с введением Советом национальной безопасности и обороны Украины санкций в отношении юридических и физических лиц, среди которых и ряд граждан Республики Абхазия, принимавших участие в качестве наблюдателей на выборах в Донбассе.

«Прошедшие 11 ноября 2018 года выборы в ДНР и ЛНР, наблюдателями на которых выступили в том числе и граждане Республики Абхазия, не вступают в противоречие с Минскими соглашениями. В связи с этим вызывает недоумение решение Киева о введении указанных ограничительных мер. Даже если киевские власти не считают необходимым признавать выборы в Донбассе, подобное санкционное давление является явно непропорциональной мерой воздействия, и не может иметь никакого оправдания», - заявляет МИД Абхазии.

Во внешнеполитическом ведомстве Абхазии считают, что «озабоченные исходом предстоящих президентских выборов, власти Украины пытаются любыми способами заработать политические дивиденды и повысить свой рейтинг, нисколько не заботясь ни о волеизъявлении жителей Донбасса, ни об их социально-экономическом положении».