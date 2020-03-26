СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА: СОСТОЯНИЕ ТРЕТЬЕГО ПАЦИЕНТА С КОРОНАВИРУСОМ – УХУДШИЛОСЬ

Сухум. 18 апреля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан о санитарно-эпидемиологической обстановке в республики. Ситуация на 18 апреля следующая.

Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутской центральной районной больнице и ожидает выписки в течение нескольких дней.

Второй пациент идет на поправку, его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой.

Состояние пациента 1925 года рождения с отрицательной динамикой. Несмотря на то, что состояние пациента ухудшается, он по-прежнему отказывается от госпитализации, продолжает оставаться на самоизоляции и получает необходимое медикаментозное лечение.

За прошедшие сутки тестирование прошли 9 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден.

Уважаемые граждане, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, просим вас продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости.